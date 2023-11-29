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Дома в Эрд, Венгрия

60 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€209,536
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Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€246,513
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€259,625
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€235,761
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€393,109
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€303,945
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€252,676
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€626,772
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€169,150
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€254,380
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€314,697
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€353,772
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€146,859
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€143,974
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Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€235,761
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
€471,784
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
€471,784
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Дом 10 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 10 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 365 м²
€943,567
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€314,435
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Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€170,461
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€178,066
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Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€49,801
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Дом 7 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 7 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
€261,985
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Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€130,862
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Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€78,412
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Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€149,481
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Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Мы рады представить вашему вниманию половину в новом доме на 2 семьи с большой террасой в Эр…
€287,000
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Дом 6 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 6 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
€225,271
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Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
€511,383
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