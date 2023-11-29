Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Enyingi jaras
  5. Дома

Дома в Enyingi jaras, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Лепшень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лепшень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€57,668
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€55,072
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Lajoskomarom, Венгрия
Дом 2 комнаты
Lajoskomarom, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€32,781
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€204,553
Оставить заявку
Дом 1 комната в Лепшень, Венгрия
Дом 1 комната
Лепшень, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
€31,470
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Кишланг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишланг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€115,127
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 6 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€191,179
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Дег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дег, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€39,075
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€257,003
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€46,680
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€110,144
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Лепшень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лепшень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€48,516
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€65,300
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Lajoskomarom, Венгрия
Дом 6 комнат
Lajoskomarom, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
€117,749
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Mezoszentgyoergy, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mezoszentgyoergy, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€91,524
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€57,694
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€70,781
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
€130,862
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 453 м²
€125,879
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€124,568
Оставить заявку
Дом 16 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 16 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
€137,208
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€96,769
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Enyingi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти