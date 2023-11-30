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Земельные участки в Эгер, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€158,088
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Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 1 012 м²
€28,695
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Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
Investors !!! Attention!!! An area of ​​3.25 hectares is looking for its new owner on the w…
€123,520
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