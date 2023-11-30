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Realting.com
Венгрия
Жилая
Dunaujvarosi jaras
Жильё в Dunaujvarosi jaras, Венгрия
Дунауйварош
13
Адонь
7
Пустасабольч
6
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39 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
3
1
82 м²
€22,476
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Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
3
1
61 м²
€72,716
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
59 м²
€59,495
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Дом 4 комнаты
Perkata, Венгрия
4
2
110 м²
€79,062
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Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
4
1
100 м²
€131,682
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Дом 1 комната
Kulcs, Венгрия
1
1
25 м²
€31,731
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Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
3
1
104 м²
€121,608
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Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
5
1
153 м²
€147,812
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Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
3
1
102 м²
€171,874
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€73,774
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Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
3
1
110 м²
€132,237
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Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
5
2
124 м²
€163,942
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Дом 4 комнаты
Иванча, Венгрия
4
1
110 м²
€208,893
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Дом 7 комнат
Пустасабольч, Венгрия
7
2
260 м²
€198,052
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Дом 4 комнаты
Kulcs, Венгрия
4
1
112 м²
€190,384
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Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1
1
35 м²
€49,976
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Дом 4 комнаты
Барач, Венгрия
4
2
170 м²
Low cost sustainable house 3 minutes from the M6 motorway exit - Kisapostag Kisapostag is lo…
€198,052
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Дом 1 комната
Адонь, Венгрия
1
1
68 м²
€50,769
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
53 м²
€55,264
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Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
5
1
129 м²
€166,586
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Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
3
1
86 м²
€100,480
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Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
2
1
65 м²
€74,038
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Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
2
1
70 м²
€54,206
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Дом 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
3
1
63 м²
€67,428
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Дом 8 комнат
Адонь, Венгрия
8
2
207 м²
€198,316
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
53 м²
€79,062
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
50 м²
€55,264
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Дом 1 комната
Kulcs, Венгрия
1
1
40 м²
€64,783
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Дом 6 комнат
Perkata, Венгрия
6
2
120 м²
€116,346
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Дом 1 комната
Kulcs, Венгрия
1
1 155 м²
€19,832
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Типы недвижимости в Dunaujvarosi jaras
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Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия
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