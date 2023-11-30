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Жильё в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

Дунауйварош
13
Адонь
7
Пустасабольч
6
39 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€22,476
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Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€72,716
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€59,495
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Дом 4 комнаты в Perkata, Венгрия
Дом 4 комнаты
Perkata, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€79,062
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Дом 4 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€131,682
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Дом 1 комната в Kulcs, Венгрия
Дом 1 комната
Kulcs, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€31,731
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Дом 3 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€121,608
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Дом 5 комнат в Адонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€147,812
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Дом 3 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€171,874
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€73,774
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Дом 3 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€132,237
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Дом 5 комнат в Пустасабольч, Венгрия
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€163,942
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Дом 4 комнаты в Иванча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Иванча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€208,893
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Дом 7 комнат в Пустасабольч, Венгрия
Дом 7 комнат
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€198,052
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Дом 4 комнаты в Kulcs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kulcs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€190,384
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Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€49,976
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Дом 4 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Low cost sustainable house 3 minutes from the M6 motorway exit - Kisapostag Kisapostag is lo…
€198,052
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Дом 1 комната в Адонь, Венгрия
Дом 1 комната
Адонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€50,769
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€55,264
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Дом 5 комнат в Адонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€166,586
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Дом 3 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€100,480
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Дом 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€74,038
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Дом 2 комнаты в Надьвеньим, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€54,206
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Дом 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€67,428
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Дом 8 комнат в Адонь, Венгрия
Дом 8 комнат
Адонь, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
€198,316
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€79,062
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€55,264
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Дом 1 комната в Kulcs, Венгрия
Дом 1 комната
Kulcs, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€64,783
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Дом 6 комнат в Perkata, Венгрия
Дом 6 комнат
Perkata, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€116,346
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Дом 1 комната в Kulcs, Венгрия
Дом 1 комната
Kulcs, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 1 155 м²
€19,832
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Типы недвижимости в Dunaujvarosi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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