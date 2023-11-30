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Земельные участки в Derecskei jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 1 675 м²
€14,082
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 2 019 м²
€16,340
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 874 м²
€7,944
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 2 893 м²
€21,123
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 1 880 м²
€15,809
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 1 013 м²
€8,210
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 1 006 м²
€8,476
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Земельные участки в Шаранд, Венгрия
Земельные участки
Шаранд, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€10,250
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Земельные участки в Шаранд, Венгрия
Земельные участки
Шаранд, Венгрия
Площадь 775 м²
€26,442
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