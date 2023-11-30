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Дома в Derecskei jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Хоссупайи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€100,216
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Дом 2 комнаты в Хайдубегош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€131,946
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Дом 4 комнаты в Кокад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кокад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€89,903
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Дом 3 комнаты в Letavertes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Letavertes, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€26,416
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Дом 5 комнат в Микеперч, Венгрия
Дом 5 комнат
Микеперч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€309,109
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Дом 2 комнаты в Шаранд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаранд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€39,399
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Дом 3 комнаты в Деречке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Деречке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€100,480
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Дом 4 комнаты в Letavertes, Венгрия
Дом 4 комнаты
Letavertes, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€52,620
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Дом 2 комнаты в Моношторторпайи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторторпайи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€15,601
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Дом 2 комнаты в Хоссупайи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
€18,510
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Дом 4 комнаты в Микеперч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Микеперч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€251,201
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Дом 4 комнаты в Моношторторпайи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Моношторторпайи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€60,553
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Дом 2 комнаты в Хайдубегош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€89,375
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Дом 2 комнаты в Хайдубегош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
€31,704
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Параметры недвижимости в Derecskei jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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