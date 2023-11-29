Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Cegledi jaras
  5. Дома

Дома в Cegledi jaras, Венгрия

64 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Тёртель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёртель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€22,291
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€136,369
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дансентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дансентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€83,919
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€111,455
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€111,980
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€49,827
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€129,813
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Продается кирпичный дом 60м2 со встроенной мансардой в тихом курортном районе Альбертирша, н…
€70,807
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Jaszkarajeno, Венгрия
Дом 2 комнаты
Jaszkarajeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€69,496
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€18,095
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Ujszilvas, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ujszilvas, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,187
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Тёртель, Венгрия
Дом 7 комнат
Тёртель, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
€118,011
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
€73,167
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€77,363
Оставить заявку
Дом 1 комната в Чемё, Венгрия
Дом 1 комната
Чемё, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€22,291
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€104,375
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€157,086
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€94,409
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€9,179
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Jaszkarajeno, Венгрия
Дом 2 комнаты
Jaszkarajeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€30,158
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€222,910
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€125,879
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€55,046
Оставить заявку
Дом 1 комната в Цеглед, Венгрия
Дом 1 комната
Цеглед, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 300 м²
€102,277
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
€157,086
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Koroestetetlen, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koroestetetlen, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€39,075
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Альбертиша, Венгрия
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€170,435
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ujszilvas, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ujszilvas, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€28,585
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€33,830
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€104,637
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Cegledi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти