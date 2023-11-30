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Виллы в Budakeszi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Toek, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
€227,000
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Вилла 19 комнат в Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 19
Площадь 400 м²
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
€1,79 млн
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Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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