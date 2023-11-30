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Венгрия
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Budakeszi jaras
Дома
Дома в Budakeszi jaras, Венгрия
Дом
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84 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4
1
117 м²
€132,582
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Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4
30 м²
€42,511
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Дом 12 комнат
Будакеси, Венгрия
12
10
560 м²
€371,972
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Дом 5 комнат
Telki, Венгрия
5
2
160 м²
This newly completed, newly built family house will satisfy all your wishes! The living spac…
€570,978
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Дом 2 комнаты
Пать, Венгрия
2
1
65 м²
€169,779
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Дом 5 комнат
Пать, Венгрия
5
2
119 м²
€339,823
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Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
66 м²
€126,205
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Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
100 м²
€225,840
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Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3
1
100 м²
€191,300
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Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4
2
79 м²
€113,983
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Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3
2
80 м²
€139,490
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Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5
2
238 м²
€411,827
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Дом 6 комнат
Надьковачи, Венгрия
6
4
300 м²
€1,33 млн
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Дом 8 комнат
Пать, Венгрия
8
2
230 м²
€385,257
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Дом 4 комнаты
Telki, Венгрия
4
2
134 м²
€379,943
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Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2
1
50 м²
€146,132
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Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
5
2
280 м²
€722,689
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Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5
3
265 м²
€663,971
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Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5
3
265 м²
€929,665
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Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
50 м²
€87,414
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Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5
2
110 м²
€169,779
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Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5
4
179 м²
€332,118
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Дом 2 комнаты
Пать, Венгрия
2
119 м²
€291,998
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Дом 5 комнат
Пать, Венгрия
5
2
119 м²
€318,568
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Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5
2
188 м²
€600,204
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Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5
2
198 м²
€608,175
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Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3
1
180 м²
€172,436
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Дом 8 комнат
Надьковачи, Венгрия
8
4
292 м²
€953,844
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Дом 5 комнат
Пать, Венгрия
5
1
165 м²
€343,220
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Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2
30 м²
€66,424
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Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия
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