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Квартиры в Budakeszi jaras, Венгрия

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16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€172,436
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Квартира 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
€345,403
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€132,582
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Квартира 3 комнаты в Remeteszolos, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Remeteszolos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€231,500
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Квартира 1 комната в Будакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 69 м²
€174,296
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Квартира 3 комнаты в Надьковачи, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€278,979
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Квартира 3 комнаты в Надьковачи, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
€278,979
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Квартира 4 комнаты в Telki, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Telki, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€199,244
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Квартира 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€301,563
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Квартира 4 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€304,220
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€33,212
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€138,821
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Квартира 2 комнаты в Надьковачи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€191,300
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Квартира 2 комнаты в Надьковачи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€191,300
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
€131,946
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€91,983
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Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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