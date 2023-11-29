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Дома в Bicskei jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Дом в Бичке, Венгрия
Дом
Бичке, Венгрия
Площадь 880 м²
На продажу выставлена эксклюзивная семейная усадьба недалеко от Будапешта. Это эксклюзивно…
€6,00 млн
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Дом 3 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€112,766
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Дом 4 комнаты в Этьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Этьек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€757,896
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Дом 4 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€222,910
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Дом 4 комнаты в Чаквар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чаквар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€313,386
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Дом 2 комнаты в Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€199,308
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Параметры недвижимости в Bicskei jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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