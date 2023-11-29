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Венгрия
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Дома в медье Баранья, Венгрия
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173 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
68 м²
€62,939
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Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3
1
110 м²
€26,199
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Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6
2
160 м²
€207,176
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Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
3
187 м²
€301,585
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Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
3
1
77 м²
€46,942
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Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
4
1
105 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты
Мадьяррегредь, Венгрия
4
1
120 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты
Orfu, Венгрия
3
1
63 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты
Orfu, Венгрия
4
2
150 м²
€260,936
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Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
64 м²
€102,277
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Дом 4 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
4
1
100 м²
€31,443
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Дом 3 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
3
1
110 м²
€196,423
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Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
75 м²
€31,470
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Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
2
1
72 м²
€58,717
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Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4
2
100 м²
€91,760
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Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1
1
24 м²
€36,688
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Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
6
2
176 м²
€262,248
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Дом 4 комнаты
Cserkut, Венгрия
4
2
190 м²
€301,585
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Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
4
2
120 м²
€314,697
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Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
134 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
117 м²
€222,648
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Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
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Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3
2
75 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты
Szaporca, Венгрия
4
1
114 м²
€52,423
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Дом 8 комнат
Bogad, Венгрия
8
2
250 м²
€222,648
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Дом 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
2
1
66 м²
€57,432
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Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5
2
105 м²
€141,614
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Дом 4 комнаты
Hegyszentmarton, Венгрия
4
1
127 м²
€209,536
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Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
79 м²
€51,138
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Дом 2 комнаты
Ланьчок, Венгрия
2
1
55 м²
€28,847
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Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия
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