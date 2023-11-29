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Дома в медье Баранья, Венгрия

173 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€62,939
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Дом 3 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€26,199
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Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€207,176
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€301,585
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Дом 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€46,942
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Дом 4 комнаты в Hosszuheteny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты в Мадьяррегредь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьяррегредь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€260,936
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€102,277
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Дом 4 комнаты в Шимешхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€31,443
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Дом 3 комнаты в Шимешхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€196,423
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€31,470
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Дом 2 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€58,717
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Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€91,760
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Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€36,688
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Дом 6 комнат в Ofalu, Венгрия
Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€262,248
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Дом 4 комнаты в Cserkut, Венгрия
Дом 4 комнаты
Cserkut, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€301,585
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Дом 4 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€314,697
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€222,648
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Вилла 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
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Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты в Szaporca, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szaporca, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€52,423
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Дом 8 комнат в Bogad, Венгрия
Дом 8 комнат
Bogad, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€222,648
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Дом 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€57,432
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Дом 5 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€141,614
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Дом 4 комнаты в Hegyszentmarton, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hegyszentmarton, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€209,536
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Дом 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€51,138
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Дом 2 комнаты в Ланьчок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ланьчок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€28,847
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Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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