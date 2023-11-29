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Коммерческая недвижимость в медье Баранья, Венгрия

Pecsi jaras
11
Печ
10
15 объектов найдено
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 22 м²
€28,443
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 32 м²
€40,447
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 78 м²
€169,590
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 45 м²
€70,456
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€39,142
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Коммерческая в Мохач, Венгрия
Коммерческая
Мохач, Венгрия
Площадь 15 м²
€31,470
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Коммерческая в Шиклош, Венгрия
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
Площадь 388 м²
€259,625
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 13 м²
€15,709
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Коммерческая в Кёвагосёллёш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагосёллёш, Венгрия
Площадь 1 300 м²
€260,936
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Коммерческая в Харкань, Венгрия
Коммерческая
Харкань, Венгрия
Площадь 350 м²
€170,461
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 215 м²
€39,337
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 63 м²
€24,914
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Коммерческая 1 ванная в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
€622,600
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 480 м²
€170,461
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Коммерческая в Комло, Венгрия
Коммерческая
Комло, Венгрия
Площадь 400 м²
€1,57 млн
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