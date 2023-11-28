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Квартиры в Балатонфюред, Венгрия

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21 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€123,247
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€244,712
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€756,823
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€601,779
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€236,555
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€776,238
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€149,788
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€578,129
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€235,687
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€453,253
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
€331,414
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€242,656
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Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€237,766
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€276,288
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€294,057
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€210,202
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€302,601
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Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€247,344
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€202,611
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€307,864
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€418,379
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