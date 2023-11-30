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Дома в Балатонглар, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€264,157
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Дом 12 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 410 м²
€1,20 млн
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Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€79,062
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Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Its excellent location allows you to enjoy a peaceful family-friendly street while being clo…
€288,220
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Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€237,980
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Дом 5 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€233,637
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