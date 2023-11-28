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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 4 740 м²
€248,459
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 740 м²
€130,954
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 740 м²
€130,782
Оставить заявку
Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 2 508 м²
€524,865
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 749 м²
€91,851
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 772 м²
€70,764
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 1 104 м²
€62,875
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 1 725 м²
€20,995
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 431 м²
€5,249
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 431 м²
€5,249
Оставить заявку
Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 431 м²
€5,249
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 431 м²
€5,249
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