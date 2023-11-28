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Жильё в Balassagyarmati jaras, Венгрия

Балашшадьярмат
4
15 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€85,339
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Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€57,920
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Дом 5 комнат в Patak, Венгрия
Дом 5 комнат
Patak, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€118,527
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Дом 4 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€78,755
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Дом 2 комнаты в Hont, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hont, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€44,513
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Дом 2 комнаты в Берцель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Берцель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€52,155
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Дом 3 комнаты в Csitar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€20,705
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Дом 3 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€28,710
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Дом 4 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохора, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€68,219
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Дом 3 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€34,071
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Дом 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€182,268
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Дом 3 комнаты в Дегейпаланк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дегейпаланк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€23,442
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Дом 2 комнаты в Дегейпаланк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дегейпаланк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€26,076
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Дом 4 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€164,853
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Дом 2 комнаты в Galgaguta, Венгрия
Дом 2 комнаты
Galgaguta, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€49,797
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Типы недвижимости в Balassagyarmati jaras

дома

Параметры недвижимости в Balassagyarmati jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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