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Квартиры в медье Бач-Кишкун, Венгрия

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38 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€83,606
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€70,737
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€108,766
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,122
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Квартира 4 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€168,784
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€74,695
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€209,644
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€70,502
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€101,952
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€162,494
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,102
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€173,576
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€234,420
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,391
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€73,487
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
€86,227
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€70,853
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Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€49,535
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€167,255
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€91,469
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€137,858
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Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€61,591
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€84,916
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€235,617
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€81,221
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,522
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€65,822
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€157,509
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Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€65,848
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€102,188
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Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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