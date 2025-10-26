Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Bay Islands
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Bay Islands, Гондурас

Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
94 объекта найдено
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 819 м²
Количество этажей 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Акварель Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. В отличие от всего, что можно найт…
$825,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Абсолютно великолепный, реконструированный кондоминиум в абсолютно великолепной обстановке в…
$375,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Ocean One - Villa 7 предлагает роскошное 3-комнатное 4-комнатное убежище в одном из самых во…
$599,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Собственный райский уголок West Bay Beach с Condo 804 в Infinity Bay Resort! Эта полностью …
$315,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 058 м²
Количество этажей 1
Собственный кусочек рая в Infinity Bay, West Bay - Роатан, Гондурас. Это ваша редкая возмож…
$249,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Наслаждайтесь 180-градусными изображениями из вашей спальни, частного бассейна и гостиной Ка…
$419,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$175,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Не упустите свой шанс обеспечить окончательный доступный блок в этой востребованной разработ…
$425,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Открыть The Wave, главный кондоминиум в очаровательном курорте Blue Bahia, теперь доступен д…
$250,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Infinity Bay Beach Resort является лучшим местом на райском острове Роатан, расположенном вд…
$369,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Ошеломляющая зона покрытия - Прямая зона доступа к полигону в зоне отдыха Полностью обновле…
$349,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Refined Island Living in Lawson Rock!! Experience the ultimate in beachside luxury with An…
$679,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум B2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$520,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенские кондоминиумы D1 1-й этаж Восточное здание Расположенный на «лу…
$495,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Островная жизнь в лучшем виде! 8 спальня, 8 ванная комната 4 сплетения с 2 кроватью 2 ванная…
$680,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Эта кондоминиум с 2 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает прямой вид на океан и комфорт…
$449,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
кондоминиум 2C - просторная карибская роскошь, расположенная в эксклюзивном закрытом сообщес…
$399,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум #B1 1-й этаж Восточное здание. Расположенный на «л…
$485,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Испытайте воплощение роскоши в SeaSalt Residences, где каждый день кажется отпуском. Располо…
$1,19 млн
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя дом своей мечты в этом красиво просторном кондоминиуме с 3 спальнями и 3,5…
$699,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум С1 1-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$485,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$170,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Марину Кондо на плантации попугаев! Этот потрясающий кондоминиум с двумя …
$425,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Акварели Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D6, West Bay. Если вы ищете побег в рай или инве…
$875,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 15 574 м²
Количество этажей 1
Aluna Condos прибыл, и эта эксклюзивная резиденция на первом этаже с расширенным бассейном и…
$599,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English

