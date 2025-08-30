Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Гондурас
  3. Roatan
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Roatan, Гондурас

Coxen Hole
13
93 объекта найдено
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум С2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$520,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум A1 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$495,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум #B1 1-й этаж Восточное здание. Расположенный на «л…
$485,000
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 246 м²
Количество этажей 1
Доступный и функциональный кондоминиум с 2 кроватями и 1 ванной комнатой, расположенный в Ro…
$133,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум B2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$520,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенские кондоминиумы D1 1-й этаж Восточное здание Расположенный на «лу…
$495,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Watercolors Resort - Фаза 2: Деревенский кондоминиум A2 2-й этаж восточного здания. Располо…
$530,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум D2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$530,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум С1 1-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$485,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Ocean One - Villa 7 предлагает роскошное 3-комнатное 4-комнатное убежище в одном из самых во…
$599,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Жизнь в раю более доступная, чем вы думаете! Внимательно посмотрите на эту двухкомнатную ван…
$425,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя дом своей мечты в этом красиво просторном кондоминиуме с 3 спальнями и 3,5…
$699,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Акварели Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Если вы ищете побег в рай или инве…
$795,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Охватывая весь третий этаж нового здания в Caribe Tesoro, совершенно новая резиденция с 4 сп…
$600,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 667 м²
Количество этажей 1
Расположенный в самом сердце тропической местности, Acqua di Mare представляет собой небольш…
$219,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Coral Cove, очаровательная кондоминиум с 1 спальней и 1 ванной комнатой, …
$144,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 058 м²
Количество этажей 1
Собственный кусочек рая в Infinity Bay, West Bay - Роатан, Гондурас. Это ваша редкая возмож…
$249,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Шагните в Casa Castaway и примите непринужденное очарование жизни на острове. Расположенный …
$269,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Новый современный кондоминиум на верхнем этаже с обширным видом на океан находится в несколь…
$159,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Jardines de Catalina Condo B4! Этот очаровательный двухэтажный, однокомна…
$155,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Наслаждайтесь 180-градусными изображениями из вашей спальни, частного бассейна и гостиной Ка…
$429,000
Кондо в Thatch Point, Гондурас
Кондо
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Набережный курорт Лас-Пальмас возвышает Карибский остров, живущий в лучшем виде с частным пл…
$649,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Шагните в расслабленную пляжную роскошь с Lionfish Condo, красиво меблированным садом, распо…
$170,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Этот просторный и роскошный на первом этаже 1 спальня 1,5 ванная комната с видом на сад през…
$349,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
1-комнатная, 1-комнатная резиденция в Арихини, расположенная всего в нескольких минутах от в…
$259,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 15 574 м²
Количество этажей 1
Aluna Condos прибыл, и эта эксклюзивная резиденция на первом этаже с расширенным бассейном и…
$599,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Побег в рай с этой потрясающей однокомнатной, однокомнатной пляжной кондоминиумом в сообщест…
$295,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Рафинированный остров, живущий в Лоусон-Рок Испытайте максимальную пляжную роскошь с Angel F…
$679,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$205,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Шагните в островную роскошь с этой прекрасно назначенной 3-комнатной, 3-комнатной полностью …
$675,000
