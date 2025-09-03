Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас

Кондо Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Beachfront Condo 9-4 | Второй этаж | Плантация попугаев Успокойся, это островное время! Если…
$150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Абсолютно великолепный, реконструированный кондоминиум в абсолютно великолепной обстановке в…
$399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
кондоминиум 2C - просторная карибская роскошь, расположенная в эксклюзивном закрытом сообщес…
$399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
AdriastarAdriastar
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать на отдых своей мечты в потрясающей плантации попугаев, блок 1D! Этот прекра…
$450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Ощутите очарование средиземноморского стиля жизни на вилле Marina Front Villa 2-D, расположе…
$429,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Представляем исключительную предпроектную возможность для потрясающей современной квартиры (…
$399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
Эта роскошная вилла Marina Front площадью 2600 квадратных футов является одной из крупнейших…
$495,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Realting.com
Перейти