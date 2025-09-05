Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Coxen Hole
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Coxen Hole, Гондурас

11 объектов найдено
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, роскошью и устойчивостью в этом эксклюзи…
$330,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающий новый кондоминиум в желаемой деревне Люди, Сэнди-Бей, остров Роатан…
$449,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Расположенный в престижном закрытом сообществе деревни Люди в Сэнди-Бей, Роатан, этот эксклю…
$350,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Condo A1 в Ludy's Village предлагает комфорт под ключ в самом сердце залива Сэнди. Этот конд…
$199,000
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Два со вкусом оформленных самостоятельных подразделения. Ориентация на угол гарантирует конф…
$250,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Представляем потрясающий новый кондоминиум в желаемой деревне Люди, Сэнди-Бей, остров Роатан…
$375,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Расположенный в самом сердце деревни Люди, Sandy Bay, Bella Caribbean предлагает современный…
$184,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, роскошью и устойчивостью в этом эксклюзи…
$380,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, роскошью и устойчивостью в этом эксклюзи…
$350,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Condo B1 в Ludy’s Village предлагает комфорт в 2 спальнях и 2 спальнях в самом сердце залива…
$180,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Расположенный в престижном закрытом сообществе деревни Люди в Сэнди-Бей, Роатан, этот эксклю…
$380,000
