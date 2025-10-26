Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Bay Islands
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Bay Islands, Гондурас

Roatan
133
Jose Santos Guardiola
49
Utila
19
Coxen Hole
4
205 объектов найдено
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 2 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 4 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 44 508 м²
Количество этажей 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Дом 3 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 3 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в этот красивый дом, расположенный в Политилли Хилл Эстейтс. Этот дом под к…
$389,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в West End, Гондурас
Дом 4 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Домашнее сообщество Roatan No 1 и редкий роскошный пляжный вариант в Вест-Энде в настоящее в…
$825,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Этот островной драгоценный камень, ласково известный как «Дом деревьев», расположен между Ве…
$349,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Century 21Century 21
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Этот красивый дом на берегу океана имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты; эта эксклюзивная недви…
$575,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Flowers Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Flowers Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Pirate's Cove Hideaway, трехуровневую резиденцию на берегу океана, распол…
$590,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Современный дом в Diamond Hill Resort Этот современный дом расположен на нежном склоне в пр…
$240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Atlas PropertyAtlas Property
Дом 3 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 3 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 315 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя дом своей мечты в красивых резиденциях Ocean Hills, в которых есть 3 спаль…
$359,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Koca Koral Вилла, новая резиденция, расположенная на 0,13 акра пышного ск…
$599,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Жить в нем лучше всего! Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает все! SEA VIE…
$429,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в French Harbour, Гондурас
Дом 3 спальни
French Harbour, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Ищете недорогой дом с миллионным обзором? Махогани Хиллз Виллы - это доступный, современный,…
$310,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 6 спален в Roatan, Гондурас
Дом 6 спален
Roatan, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
Этот просторный и универсальный, новый двухуровневый дом в закрытом сообществе Coral Views V…
$475,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Up Cay, Гондурас
Дом 5 спален
Up Cay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Этот 3-этажный дом, расположенный в красивом районе SW Reef Pointe, доступен для продажи, но…
$320,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Расположенная в пышном, безопасном анклаве плантации попугаев, эта прекрасно ухоженная вилла…
$480,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Thatch Point, Гондурас
Дом 5 спален
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Красивая пляжная вилла, легкий доступ ко многим удобствам, таким как торговый центр, аэропор…
$549,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 5 спален
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
Количество этажей 2
Эта уникальная частная резиденция на набережной расположена на Марина-Пойнт в сообществе пла…
$1,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Crawfish Rock, Гондурас
Дом 3 спальни
Crawfish Rock, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя Banana Leaf Dream, красиво сделанный 3-местный, 2-банный дом в стиле Бали,…
$449,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 1 спальня
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Представляем увлекательное двухуровневое бунгало в безмятежной чешской деревне Роатан, откуд…
$185,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 2 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Newest Development in West Bay - Dübü Villas (Upgraded Rooftop Option) Welcome to Dübü Vi…
$499,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 5 спален
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя Ultimate в роскошной жизни в The Water's Edge Home в Parrot Tree Шагните …
$1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 3 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя безмятежную красоту Lost Isles Estate, расположенного в спокойной бухте Ка…
$699,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Up Cay, Гондурас
Дом 1 спальня
Up Cay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Побег на необычный остров Салмедина, редкий частный остров, расположенный всего в 30 минутах…
$2,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
Oceanview Oasis с уникальным дизайном и Marina Access в Coral View Откройте для себя этот и…
$600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 4 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 623 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать домой в Уайт-Хиллз в Корал-Вьюс. Этот единственный в своем роде дом предлаг…
$1,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в West End, Гондурас
Дом 3 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Этот новый современный дом 3 BR, 2.5 BA с видом на океан хорошо разработан для современного …
$489,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий дом был построен с большой любовью, его вдохновленные покупки домов на запа…
$299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 9 спален в West Bay, Гондурас
Дом 9 спален
West Bay, Гондурас
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
Уменьшено с $1,450 млн до $995 тыс. Замок сокровищ Карибского моря, ранее Особняк в Caribe …
$995,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Отличное бунгало для аренды в лучшем развитии на Роатан. Это хорошо построенное деревянное б…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English

Типы недвижимости в Bay Islands

таунхаусы

Параметры недвижимости в Bay Islands, Гондурас

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти