Дома в Utila, Гондурас

25 объектов найдено
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий дом был построен с большой любовью, его вдохновленные покупки домов на запа…
$299,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в это необыкновенное роскошное поместье, расположенное на Airport Road в Ут…
$800,000
Дом 2 спальни в Utila, Гондурас
Дом 2 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя очарование прибрежной жизни с этим замечательным 2-местным, 2-банным домом…
$399,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Один на миллион захватывающий вид! Великолепный дом на набережной в Pumpkin Hill Cove. 3 спа…
$849,000
Дом 5 спален в Utila, Гондурас
Дом 5 спален
Utila, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
2 x 2 кровать / 2 ванные квартиры плюс недавно отремонтированный 1 кровать / 1 дом для ванны…
$699,000
Дом 1 спальня в Up Cay, Гондурас
Дом 1 спальня
Up Cay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Побег на необычный остров Салмедина, редкий частный остров, расположенный всего в 30 минутах…
$2,00 млн
Дом 4 спальни в Utila, Гондурас
Дом 4 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Примите устойчивую жизнь! Этот экологически чистый ретрит предлагает лучший внесетевой образ…
$589,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Aqua Aura House, расположенный на побережье Утилы! Это захватывающее дух …
$399,000
Дом 6 спален в Utila, Гондурас
Дом 6 спален
Utila, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 418 м²
Количество этажей 2
Eastwind: Потрясающая недвижимость Oceanfront в области развития торговых ветров Добро пож…
$690,000
Дом 2 спальни в Utila, Гондурас
Дом 2 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Этот красивый одноэтажный дом, построенный в 2019 году, расположен недалеко от дороги аэропо…
$119,000
Дом 2 спальни в Utila, Гондурас
Дом 2 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя этот прекрасный дом с двумя спальнями и одной ванной комнатой, которому вс…
$125,000
Дом 4 спальни в Utila, Гондурас
Дом 4 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 1
Этот яркий дом на берегу океана с 4 спальнями и 4 ваннами на Утиле - настоящая карибская жем…
$639,000
Дом 3 спальни в Up Cay, Гондурас
Дом 3 спальни
Up Cay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Собственность Описание Океанский фронт Paradise: A Rare Island Gem с захватывающими дух вида…
$699,987
Дом 5 спален в Up Cay, Гондурас
Дом 5 спален
Up Cay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Этот 3-этажный дом, расположенный в красивом районе SW Reef Pointe, доступен для продажи, но…
$320,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Эта недвижимость расположена в тихом районе недалеко от города, предлагая спокойствие, в то …
$349,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Панорамный вид на Карибский бассейн, бассейн с бесконечной соленой водой и более 2400 кв. фу…
$479,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Этот красивый дом на берегу океана имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты; эта эксклюзивная недви…
$575,000
Дом 11 спален в Utila, Гондурас
Дом 11 спален
Utila, Гондурас
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Твоя карибская мечта начинается здесь! На главной дороге Утилы эта недвижимость площадью 1 0…
$850,000
Дом 4 спальни в Utila, Гондурас
Дом 4 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Редкая возможность набережной в нижней лагуне - идеально подходит для эко-курорта или частно…
$399,000
Дом 2 спальни в Utila, Гондурас
Дом 2 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Этот 2-местный/1,5-ванный восьмиугольный дом является редкой находкой в Утиле, предлагая щед…
$165,000
Дом 2 спальни в Utila, Гондурас
Дом 2 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Новое строительство: Поднимитесь по лестнице и почувствуйте великолепные вибрации и невероят…
$285,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Специально разработанный Хэлом Сорренти из Sorrenti Design Associates, этот потрясающий троп…
$495,000
Дом 2 спальни в Up Cay, Гондурас
Дом 2 спальни
Up Cay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Oceanfront Retreat с солнечной энергией, генератором и частной лодкой Адрес: Pine Point, So…
$635,000
Дом 2 спальни в Utila, Гондурас
Дом 2 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Потрясающий пляж Дом с карибскими видами - Pumpkin Hill, Utila Этот прекрасно отремонтирова…
$469,000
Дом 4 спальни в Utila, Гондурас
Дом 4 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Живи свободно! Полностью автономный, солнечная система обеспечивает бесплатное проживание в …
$489,000
Параметры недвижимости в Utila, Гондурас

