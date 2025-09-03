Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Jose Santos Guardiola, Гондурас

56 объектов найдено
Дом 5 спален в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 5 спален
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Количество этажей 1
Идеальная кульминация природной красоты, спокойствия и уединения, расположенная в самом серд…
$459,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Six Huts, Гондурас
Дом 2 спальни
Six Huts, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Оастальное очарование в Милтон-Байт Вид на море и тропические сады Побег к безмятежной красо…
$299,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 2 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Количество этажей 1
Представляя исключительный новый дом, расположенный в эксклюзивном поместье Ароха, расположе…
$645,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 4 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающую роскошную виллу, расположенную на вершине живописной чешской деревн…
$949,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 1 спальня
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя Blue Crab Casita, очаровательный дом с 1 спальней и 1 ванной комнатой, рас…
$377,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Six Huts, Гондурас
Дом 3 спальни
Six Huts, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Casa Angela, изысканно детализированный дом с потрясающим видом на Южный …
$549,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 5 спален
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя Ultimate в роскошной жизни в The Water's Edge Home в Parrot Tree Шагните …
$1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 4 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Этот просторный дом с 4 спальнями и 4 ванными комнатами идеально расположен в закрытом сообщ…
$599,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 5 спален
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Спрятанный на уединенном участке пляжа с белым песком, но всего в нескольких минутах от очар…
$1,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Еще один очаровательный 2-комнатный дом в долине Фалькон готов к продаже!!! Уголок с большей…
$199,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 5 спален
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в этот современный дом с 5 спальнями и 4 ванными комнатами, построенный в 2…
$699,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Отличное бунгало для аренды в лучшем развитии на Роатан. Это хорошо построенное деревянное б…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальная недвижимость на берегу океана в Порт-Ройале. Этот участок площадью 6 акров имеет …
$1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 3 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Casitas в Калабаше - это потрясающее поместье на набережной площадью 3,5 акра в Калабаше с 1…
$799,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 1 спальня
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Очаровательное современное карибское бунгало в Diamond Rock Resort Добро пожаловать в путеше…
$199,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Современный дом в Diamond Hill Resort Этот современный дом расположен на нежном склоне в пр…
$240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 3 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Количество этажей 3
Редкая 100-дюймовая оппортунитарная оппортуниция на запечённом кепке! Как показано в книге «…
$1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 3 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя безмятежную красоту Lost Isles Estate, расположенного в спокойной бухте Ка…
$699,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 6 спален в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 6 спален
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Арендный комплекс Tranquil 3-Unit! Расположенный вдоль живописной главной дороги Политили-Ба…
$289,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 4 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Хаттон-хаус - классический островной дом прямо на море на Оук-Ридж-Кей. Этот единственный до…
$449,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Очаровательный деревянный бунгало в Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Откройте для себя кус…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 1 спальня
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Этот частично построенный двухуровневый дом расположен на 0,212 акрах придорожной земли в ми…
$115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Побег в спокойствие района Марипоса, где этот красивый дом с 2 спальнями и 2 ванными комната…
$329,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя идеальное сочетание спокойствия и современного комфорта с этим прекрасно о…
$395,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 3 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Цены снижаются!!! Откройте для себя этот уникальный драгоценный камень с видом на океан в Ми…
$349,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 5 спален
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 3
Расположенный в спокойном сообществе Марипосы, этот продуманно спроектированный бетонный дом…
$420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая 3-акровая недвижимость предлагает редкое сочетание беспрепятственного океана…
$450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 3 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 315 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя дом своей мечты в красивых резиденциях Ocean Hills, в которых есть 3 спаль…
$359,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 3 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 315 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя дом своей мечты в красивых резиденциях Ocean Hills, в которых есть 3 спаль…
$359,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Очаровательный 2-комнатный дом в долине Фалькон - ваш карибский оазис ждет вас! Добро пожало…
$150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Realting.com
Перейти