Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Bay Islands
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Bay Islands, Гондурас

Roatan
8
Таунхаус Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Таунхаус в West Bay, Гондурас
Таунхаус
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Современный дизайн встречает естественную красоту в SeaSalt C3. С повышенным видом на океан …
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в Coxen Hole, Гондурас
Таунхаус
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Roatan 1 – это большая компания! С бассейном и зеленой зоной, приятно для прогулок и приятно…
$265,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в West Bay, Гондурас
Таунхаус
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Наслаждайтесь спокойным утром у бассейна и вечерами под звездами! Редкая находка на Роатане,…
$999,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Monte OnlineMonte Online
Таунхаус в West Bay, Гондурас
Таунхаус
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Welcome to Duplex B3 in the exclusive Blue Roatan community! This beautiful 2-bedroom, 2-bat…
$525,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в Roatan, Гондурас
Таунхаус
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя очарование Приштин-Бей, с этой элегантной 3-комнатной, 2,5-комнатной собст…
$599,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в West End, Гондурас
Таунхаус
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Наслаждайтесь панорамным видом на океан из этой элегантной 2-спальной, 2-х ванной комнаты на…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Century 21Century 21
Таунхаус в West Bay, Гондурас
Таунхаус
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Чистая островная роскошь с необычайной связью с морем и небом, C4 является жемчужиной SeaSal…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в Roatan, Гондурас
Таунхаус
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя очарование Приштин-Бей, с этой элегантной 2-комнатной, 2,5-комнатной собст…
$499,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Bay Islands, Гондурас

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти