Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Bay Islands
  4. Жилая

Жилье в Bay Islands, Гондурас

Roatan
221
Jose Santos Guardiola
55
Utila
19
Coxen Hole
16
299 объектов найдено
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 819 м²
Количество этажей 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Дом 2 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 2 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Дом 4 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 4 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 44 508 м²
Количество этажей 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60 млн
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Акварель Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. В отличие от всего, что можно найт…
$825,000
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Абсолютно великолепный, реконструированный кондоминиум в абсолютно великолепной обстановке в…
$375,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Ocean One - Villa 7 предлагает роскошное 3-комнатное 4-комнатное убежище в одном из самых во…
$599,000
Дом 3 спальни в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 3 спальни
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в этот красивый дом, расположенный в Политилли Хилл Эстейтс. Этот дом под к…
$389,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Собственный райский уголок West Bay Beach с Condo 804 в Infinity Bay Resort! Эта полностью …
$315,000
Дом 4 спальни в West End, Гондурас
Дом 4 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Домашнее сообщество Roatan No 1 и редкий роскошный пляжный вариант в Вест-Энде в настоящее в…
$825,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 058 м²
Количество этажей 1
Собственный кусочек рая в Infinity Bay, West Bay - Роатан, Гондурас. Это ваша редкая возмож…
$249,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Наслаждайтесь 180-градусными изображениями из вашей спальни, частного бассейна и гостиной Ка…
$419,000
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Этот островной драгоценный камень, ласково известный как «Дом деревьев», расположен между Ве…
$349,000
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Этот красивый дом на берегу океана имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты; эта эксклюзивная недви…
$575,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$175,000
Дом 3 спальни в Flowers Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Flowers Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Pirate's Cove Hideaway, трехуровневую резиденцию на берегу океана, распол…
$590,000
Дом 2 спальни в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Дом 2 спальни
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Современный дом в Diamond Hill Resort Этот современный дом расположен на нежном склоне в пр…
$240,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Не упустите свой шанс обеспечить окончательный доступный блок в этой востребованной разработ…
$425,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Открыть The Wave, главный кондоминиум в очаровательном курорте Blue Bahia, теперь доступен д…
$250,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Infinity Bay Beach Resort является лучшим местом на райском острове Роатан, расположенном вд…
$369,000
Дом 3 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 3 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 315 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя дом своей мечты в красивых резиденциях Ocean Hills, в которых есть 3 спаль…
$359,000
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Koca Koral Вилла, новая резиденция, расположенная на 0,13 акра пышного ск…
$599,000
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Жить в нем лучше всего! Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает все! SEA VIE…
$429,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Ошеломляющая зона покрытия - Прямая зона доступа к полигону в зоне отдыха Полностью обновле…
$349,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Дом 3 спальни в French Harbour, Гондурас
Дом 3 спальни
French Harbour, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Ищете недорогой дом с миллионным обзором? Махогани Хиллз Виллы - это доступный, современный,…
$310,000
Дом 6 спален в Roatan, Гондурас
Дом 6 спален
Roatan, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
Этот просторный и универсальный, новый двухуровневый дом в закрытом сообществе Coral Views V…
$475,000
Дом 5 спален в Up Cay, Гондурас
Дом 5 спален
Up Cay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Этот 3-этажный дом, расположенный в красивом районе SW Reef Pointe, доступен для продажи, но…
$320,000
Типы недвижимости в Bay Islands

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Bay Islands, Гондурас

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти