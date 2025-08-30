Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Гондурас
  3. Roatan
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Roatan, Гондурас

Coxen Hole
5
135 объектов найдено
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Casa Coral Dreams! Прекрасно спроектированный дом, приносящий доход в сам…
$850,000
Дом 5 спален в Crawfish Rock, Гондурас
Дом 5 спален
Crawfish Rock, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Casa de Palmas, красиво оформленный дом, расположенный в безмятежном, зак…
$699,000
Дом 5 спален в Sandy Bay, Гондурас
Дом 5 спален
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Карибское убежище вашей мечты - идеальная возможность для тех, кто ищет с…
$595,000
AdriastarAdriastar
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя этот прекрасно спроектированный дом с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатами …
$575,000
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Разблокируйте потенциал этого недостроенного бетонного дома с 3 спальнями, с видом на поле д…
$425,000
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Испытайте лучшее из острова, живущего в этом изысканном доме с 3 спальнями и 2 ванными комна…
$465,000
Дом 4 спальни в Thatch Point, Гондурас
Дом 4 спальни
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Недвижимость рядом с Macaw Market теперь доступна! Благодаря высокой видимости, легкому дост…
$349,000
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя остров, живущий с этой захватывающей дух виллой в Coral Views Village. Рас…
$575,000
Дом 3 спальни в West End, Гондурас
Дом 3 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Испытайте идеальное сочетание современного дизайна и островного спокойствия в этой совершенн…
$479,000
Дом 6 спален в Coxen Hole, Гондурас
Дом 6 спален
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Примите воплощение карибской роскоши с этим изысканным двухуровневым домом, расположенным в …
$799,000
Дом 3 спальни в Flowers Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Flowers Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Когда-нибудь приедет. Великолепный дом мечты на берегу океана, расположенный на участке площ…
$599,000
Дом 5 спален в Sandy Bay, Гондурас
Дом 5 спален
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Очаровательный остров с потенциальным доходом - отличное место рядом с Вест-Эндом! Располож…
$420,000
Дом 2 спальни в West End, Гондурас
Дом 2 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Современный автономный Кабана в самом сердце Вест-Энда. Эта полностью меблированная кабана 2…
$243,000
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Эта 3 спальня 2 Дом для ванных комнат расположен в районе Сэнди-Бэй, это самый дорогой дом н…
$210,000
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная недвижимость постоянно обеспечивает выдающуюся отдачу от инвестиций, что …
$1,22 млн
Дом 4 спальни в West End, Гондурас
Дом 4 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Лунный «Домик», недавно отремонтированный пляжный дом площадью 2600 кв. ф…
$950,000
Дом 2 спальни в French Harbour, Гондурас
Дом 2 спальни
French Harbour, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Ищете дом своей мечты с непревзойденными видами по доступной цене? Добро пожаловать в Махога…
$310,000
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя очарование островной жизни в этой впечатляющей недвижимости, расположенной…
$239,000
Дом 4 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 4 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная пляжная недвижимость предлагает уникальную возможность владеть живописным…
$995,000
Дом 6 спален в West End, Гондурас
Дом 6 спален
West End, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 743 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя необыкновенную резиденцию, расположенную над очень востребованным районом …
$1,50 млн
Дом 2 спальни в Crawfish Rock, Гондурас
Дом 2 спальни
Crawfish Rock, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя незабываемый опыт пляжной жизни в этом доме 2 BR, 2,5 BA, полностью под кл…
$449,000
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Очаровательная вилла с 3 спальнями в Turtle Crossing, West Bay Расположенная в безмятежном …
$337,600
Дом 4 спальни в West End, Гондурас
Дом 4 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Coral Vista #1, райский уголок, расположенный на потрясающем острове Роат…
$895,000
Дом 6 спален в Roatan, Гондурас
Дом 6 спален
Roatan, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 613 м²
Количество этажей 3
В настоящее время в стадии строительства и вблизи завершения - Эта просторная трехуровневая …
$1,39 млн
Дом 9 спален в West Bay, Гондурас
Дом 9 спален
West Bay, Гондурас
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
Уменьшено с $1,450 млн до $995 тыс. Замок сокровищ Карибского моря, ранее Особняк в Caribe …
$995,000
Дом 2 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 2 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Место, место, место! Расположенный на самой западной оконечности Роатана, Turtle Crossing пр…
$439,000
Дом 4 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 4 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Casa Bahia de Serenidad, потрясающую пляжную резиденцию, расположенную в …
$1,000,000
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя дом своей мечты в эксклюзивной фазе 3 Coral Views! Эта потрясающая предстр…
$449,000
Дом 4 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 4 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Dolphin House - это привлекательная 3-комнатная, 2-комнатная недвижимость с очаровательной к…
$524,000
Дом 4 спальни в West End, Гондурас
Дом 4 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Испытайте современный комфорт в Casa Mary 2, недавно построенной резиденции, где естественна…
$364,500
