Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Coxen Hole
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Coxen Hole, Гондурас

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Coxen Hole, Гондурас
Дом 3 спальни
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в дом своей мечты в раю! Расположенный в желаемом сообществе кокосового сад…
$269,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Coxen Hole, Гондурас
Дом 3 спальни
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Этот прекрасно отремонтированный, недавно обставленный автономный дом в очень востребованном…
$289,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 6 спален в Coxen Hole, Гондурас
Дом 6 спален
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Примите воплощение карибской роскоши с этим изысканным двухуровневым домом, расположенным в …
$799,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в Coxen Hole, Гондурас
Таунхаус
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наслаждайтесь комфортом, пространством и видом на океан в этой вилле с 3 спальнями и 2 ванны…
$269,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в Coxen Hole, Гондурас
Таунхаус
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Roatan 1 – это большая компания! С бассейном и зеленой зоной, приятно для прогулок и приятно…
$265,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти