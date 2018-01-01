Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция

Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Тепловой насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад
Новый лифт с системой разблокировки
Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем
Электрические рольставни
Монтаж сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни
Расположение и объекты поблизости
Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.
250 м - Трамвайная остановка
1 км - Станция метро
1 km - Пирейский театр
1,5 км - Порт Пирей
2 км - Стадион Мира и Дружбы
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин.
Школа - 20 метров
Супермаркет - 300 метров
Роща - 560 метров
Предлагаются студии с балконами.
Некоторые квартиры имеют собственные небольшие сады.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 5%.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, рядом с большим парком, международными школами и университетами.
Парк - 400 метров
Театр - 300 метров
Супермаркет - 200 метров
Станция метро - 300 метров
Центр Афин - 5 км (12 минут)
Порт Пирея - 10,4 км (19 минут)
Аэропорт - 40,5 км (36 минут)