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Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция

Афины, Греция
от
€725,000
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7
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь.

Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловой насос
  • Сантехника Grohe
  • Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин.

  • Станция метро - 1,3 км
  • Акрополь - 5 км
  • Побережье - 11,5 км
  • Остановки общественного транспорта - 300 метров
  • Школа - 5,5 км
  • Аэропорт - 23 км
  • Больница - 4,4 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Афины, Греция
от
€725,000
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