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Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция

Афины, Греция
от
€550,400
;
4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видами на Акрополь и гору Ликавит, парковочными местами и помещениями для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечные водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 130 метров
  • Станция метро - 750 метров
  • Начальная школа - 170 метров
  • Роща - 1,3 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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от
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