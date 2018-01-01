Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция

Предлагаются квартиры с парковочными местами и большими балконами.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе центральной части Афин.
Станция метро - 650 метров
Площадь Синтагма - 6 км
Рестораны - 210 метров
Остановки общественного транспорта - 400 метров
Международная школа - 1,5 км
Аэропорт - 30 км
Больница - 1,5 км
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами.
Особенности квартир
Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет.
Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Подвесные потолки
Скрытое освещение
Кондиционеры
Солнечные панели
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.