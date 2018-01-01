Новая резиденция в пригороде Афин, Греция

Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:
1 — кладовые комнаты, техническое помещение
2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры
5 — общий сад на крыше
Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.
Особенности квартир
Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 150 м
Площадь Эставроненос - 450 м
Станция метро Эгалео - 450 м
Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м
Спортивный центр - 900 м
Парк Бараутадико - 900 м
Футбольный стадион Эгалео - 1 км
ИКЕА - 1.3 км
Университет Западной Аттики - 1,5 км
Торговый центр River West - 1,4 км
Больница - 1,9 км
Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км
Торговый центр Village Park - 2,4 км
Ботанический сад Диомида - 4,4 км
Порт Пирей - 6,2 км
Центр Афин - 7,5 км
Международный аэропорт Афин - 26 км
Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Тепловой насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад
Новый лифт с системой разблокировки
Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем
Электрические рольставни
Монтаж сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни
Расположение и объекты поблизости
Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.
250 м - Трамвайная остановка
1 км - Станция метро
1 km - Пирейский театр
1,5 км - Порт Пирей
2 км - Стадион Мира и Дружбы
Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города.
Парк - 20 метров
Центр Геракаса - 1,3 км
Станция метро - 2,3 км
Международная школа - 5,5 км
Площадь Синтагма - 14 км
Международный аэропорт Афин - 13 км
Эгейское море - 15 км
Порт Пирея - 23 км