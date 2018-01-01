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Новая резиденция в пригороде Афин, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€370,048
;
4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечный водонагреватель
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
  • Аптека - 200 метров
  • Супермаркет - 19 метров
  • Начальная школа - 750 метров
  • Детская площадка - 700 метров
  • Главная площадь Петруполи - 900 метров
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€370,048
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