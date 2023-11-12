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Виллы в периферийная единица Коринфия, Греция

Вилла В архив
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31 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,50 млн
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Перахора, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Laliotis, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Laliotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рис, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€640,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€1,06 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Перахора, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
€890,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 509 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в высокомерный, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
высокомерный, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€450,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рито, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рито, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€430,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€670,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€840,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€950,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в розовый, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
розовый, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€480,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в пчела, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
пчела, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€470,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутракион, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,75 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс состоящий из трех автономных вилл общей площядью в 500 кв.м…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кинета, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kariotika, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kariotika, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
€590,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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