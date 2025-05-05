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Жильё в Ga South Municipal District, Гана

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ga South Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Ga South Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: OSK099Этот дом представляет собой дом с собственной планировкой …
$280,000
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Параметры недвижимости в Ga South Municipal District, Гана

с садом
Недорогая
Элитная
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