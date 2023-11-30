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Квартиры в Carquefou, Франция

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€241,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€220,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€325,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€310,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€247,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€344,000
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Квартира 3 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€280,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€245,000
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