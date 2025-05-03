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Дома с террасой в Vaasa sub region, Финляндия

Корсгольм
3
2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 9 комнат
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$530,093
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Малакс, Финляндия
Дом 7 комнат
Малакс, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Здесь вас ждет великолепный ансамбльновых жителей. В доме есть круговорот водыцентральное во…
$289,347
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Vaasa sub region, Финляндия

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