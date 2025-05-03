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Дома с видом на море в Vaasa sub region, Финляндия

Корсгольм
3
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Vora, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Vora, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$258,830
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Vaasa sub region, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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