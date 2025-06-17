Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Vaasa sub-region
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Vaasa sub region, Финляндия

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 400 м² в Сундом, Финляндия
Ресторан, кафе 1 400 м²
Сундом, Финляндия
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$138,416
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти