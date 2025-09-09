Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  Финляндия
  Уусимаа
  Жилая
  Вилла

Виллы в Уусимаа, Финляндия

4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Вилла 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
Вилла 4 комнаты в Vasarankyla, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Vasarankyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$139,212
Вилла 3 комнаты в Туусула, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,142
Вилла в Helsinki sub region, Финляндия
Вилла
Helsinki sub region, Финляндия
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Исторически значимая вилла - это роскошная вилла, спроектированная архитектором Эриком Линдр…
$4,57 млн
