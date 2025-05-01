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Виллы с террасой в Fell Lapland sub region, Финляндия

Киттиля
5
Sirkka
3
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$526,447
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Fell Lapland sub region, Финляндия

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