Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Fell Lapland sub region, Финляндия

Колари
7
Киттиля
5
Sirkka
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Колари, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$232,181
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Fell Lapland sub region

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Fell Lapland sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти