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Квартиры в Колари, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Колари, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$193,670
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 10 комнат в Колари, Финляндия
Квартира 10 комнат
Колари, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$205,536
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 2 комнаты в Колари, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$164,407
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов