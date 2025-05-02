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Производственные здания в Tampere sub region, Финляндия

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Производство 599 м² в Нокиа, Финляндия
Производство 599 м²
Нокиа, Финляндия
Площадь 599 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$398,924
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Производство 531 м² в Kyronlahti, Финляндия
Производство 531 м²
Kyronlahti, Финляндия
Площадь 531 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$392,348
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 396 м² в Uusikyla, Финляндия
Производство 396 м²
Uusikyla, Финляндия
Площадь 396 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$340,795
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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