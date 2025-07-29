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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Тампере, Финляндия

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 165 м² в Tampere sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 165 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 165 м²
Этаж 1/10
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 222 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 222 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 222 м²
Этаж 6/10
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 161 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 161 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 161 м²
Этаж 7/10
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 535 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 535 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 535 м²
Этаж 3/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 395 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 395 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 395 м²
Этаж 8/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 302 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 302 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 302 м²
Этаж 5/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano