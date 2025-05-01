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Квартиры возле озера в Тампере, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Тампере, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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