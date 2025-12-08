  1. Realting.com
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Лучшие доступные 4 участка непосредственно на пляже Сайма каждый 5000м2 со строительством до 200м2 каждый Мы строительная компания в Финляндии с 2007 года Более подробная информация на нашем сайте: https://invest-finland.fi/#about
Застройщик
StroiFin
