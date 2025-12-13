  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Иматра
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Районе Иматра, Финляндия

Руоколахти
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Лучшие доступные 4 участка непосредственно на пляже Сайма каждый 5000м2 со строительством до 200м2 каждый Мы строительная компания в Финляндии с 2007 года Более подробная информация на нашем сайте: https://invest-finland.fi/#about
Застройщик
StroiFin
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки. Участки от 1100-2500м3  Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2 В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеаль…
Застройщик
StroiFin
