  2. Финляндия
  3. Porvoo sub-region
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Porvoo sub region, Финляндия

Порвоо
Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Porvoo sub region, Финляндия
от
$268,981
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 99 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и…
Застройщик
StroiFin
Оставить заявку
Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Porvoo sub region, Финляндия
от
$475,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Индивидуальная вилла с уникальным дизайном,  выполненная в скандинавском стиле: - Недалеко от оживленного Хельсинки и международного авиасообщения (узловой узел Хельсинки) - И параллельно на берегу Финского залива в окружении лесов и озер  До пляжа (Финский залив) - 500 м  Аэропо…
Застройщик
StroiFin
Оставить заявку
Вилла Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Финляндия
от
$475,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Новые инвестиции, констукция скоро начнется. К счастью цена.  Единственный, удивительный и уникальный земельный участок с роскошной виллой, которая будет построена, адаптирована к предпочтениям клиентов Мы строительная компания Invest-Finland.fi в Финляндии с 2007 года.
Застройщик
StroiFin
Оставить заявку
