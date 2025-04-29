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Дома в Симо, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Симо, Финляндия
Дом 5 комнат
Симо, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,445
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Международное агентство недвижимости Habita
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