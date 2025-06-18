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Дома с террасой в Рованиеми, Финляндия

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Rovaniemi sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Отличная возможность приобрести отличный дом для собственного использования или краткосрочно…
$576,913
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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